Komisi VII DPR Soroti Harga Eceran Semen Produksi Aceh Lebih Mahal

jpnn.com - Komisi VII DPR mempertanyakan harga jual eceran semen yang diproduksi di Aceh, tepatnya di Pabrik PT Solusi Bangun Andalas, Aceh Besar, Provinsi Aceh lebih mahal dari Sumatera Utara (Sumut).

"Kami mendapati bahwa harga semen yang diproduksi PT Solusi Bangun Andalas dijual di Aceh lebih mahal dan di Medan lebih murah," kata Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay di Aceh Besar, Jumat (24/10/2025).

Saleh mempertanyakan itu di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 ke PT Solusi Bangun Andalas, Aceh Besar, Provinsi Aceh.

Dia mengatakan seharusnya harga semen yang produksi di Aceh harga jualnya lebih murah karena semua bahan baku tersedia dan tidak terbebani dengan ongkos angkut yang tinggi.

Dia menyebutkan harga semen SBA di tingkat distributor Rp 64 ribu per sak dan eceran Rp 66 ribu per sak. Sementara harga di Medan Sumatera Utara Rp 62 ribu per sak termasuk ongkos angkut masih lebih murah dari Aceh.

"Ini menjadi temuan kami dalam masa reses dan ini menjadi perhatian untuk segera disesuaikan harganya solusi oleh SBA, SBI, dan SGI sebagai group. Harga semen per sak sudah ditambah ongkos angkut juga lebih mahal dari produk semen lainnya di pasaran," tuturnya.

Baca Juga: Penemuan Mayat Bayi Terpotong di Bukittinggi Bikin Geger

Saleh meminta PT SBI sebagai perusahaan induk bersama PT SBA dapat segera mengontrol harga pasar sehingga harga jual tidak lebih mahal untuk masyarakat Aceh.

"Terkait harga jual lebih mahal daripada Medan, ini sudah kami berikan PR kepada Semen Andalas, pemerintah pusat juga kami kasih PR agar bersama pemerintah daerah duduk bersama mencari solusi yang terbaik. Kami juga akan memantau terus dan membahas kembali nanti sehingga adanya penyesuaian harga di Aceh," ujarnya.