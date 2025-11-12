menu
Komisi VIII Dukung PBNU yang Menyesalkan Tindakan Gus Elham

Maman Imanulhaq. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Komisi VIII DPR RI mendukung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang menyesalkan tindakan yang dilakukan pendakwah Elham Yahya Luqman (Gus Elham) terhadap anak-anak.

Hal demikian seperti disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq melalui layanan pesan, Rabu (12/11).

Maman menganggap tindakan Gus Elham terhadap anak-anak bertentangan dengan nilai Islam, sehingga Komisi VIII mendukung sikap PBNU.

"Menyampaikan dukungan penuh terhadap sikap PBNU yang menyesalkan tindakan dan perilaku pendakwah Elham Yahya Luqman (Gus Elham) yang tidak mencerminkan akhlakul karimah serta bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam," kata dia melalui keterangan persnya.

Komisi VIII, kata Maman, mengecem perilaku yang merendahkan martabat manusia, terlebih terhadap anak-anak.

"Dakwah yang seharusnya menjadi sarana pencerahan dan pendidikan moral justru tercoreng jika dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip bil hikmah wal mau’izhah al-hasanah," lanjut legislator fraksi PKB itu.

Maman menyatakan Komisi VIII meminta setiap dai dan tokoh agama bertanggung jawab secara moral dan sosial sebagai teladan umat.

"Bukan sebaliknya menimbulkan kegaduhan atau trauma sosial," ujar Maman.

