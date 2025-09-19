Komisi X DPR Berharap Erick Thohir Tidak Menganaktirikan Program Kepemudaan

jpnn.com, JAKARTA - Kalangan DPR meminta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir tidak hanya fokus pada pengembangan olahraga, tapi juga konsen dalam peningkatan peran pemuda.

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian berharap Menteri Erick baru mampu menghadirkan tata kelola olahraga yang transparan, memperkuat pembinaan atlet sejak dini, serta menjadikan olahraga sebagai pemersatu bangsa.

“Di sisi lain, kami juga menanti terobosan beliau dalam membuka ruang seluas-luasnya bagi pemuda untuk berperan aktif di bidang sosial, politik, ekonomi, dan kreativitas,” kata Hetifah, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/9).

Hetifah menegaskan Komisi X selalu siap bersinergi memastikan implementasi Undang-Undang Keolahragaan dan UU Kepemudaan.

Sekaligus mendorong program strategis yang menjadikan pemuda motor pembangunan dan olahraga Indonesia berprestasi di tingkat dunia.

Karena itu, dia mewanti Menteri Erick jangan hanya fokus pada kemajuan olahraga semata, namun juga kemajuan pemuda Indonesia yang jumlahnya mencapai 51,84 juta jiwa atau mencapai 20 persen dari total penduduk Indonesia.

Sedangkan jumlah atlet, misalnya dalam PON 2021 yang terlibat adalah 11 ribuan atlet.

“Jadi harus proporsional dalam menjalankan program kepemudaan dan keolahragaan, sesuai jumlah sumberdaya manusia yang diperhatikan. Mudah-mudahan kita tidak melewatkan bonus demografi kita, dengan memaksimalkan potensi para pemuda ini,” pungkasnya.