Komisi XI DPR Bakal Uji Kepatutan Calon Gubernur BI, Ada Keponakan Prabowo
jpnn.com - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyebutkan pihaknya mengagendakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap kandidat Gubernur Bank Indonesia pada Jumat (23/1) dan Senin (26/1).
Dia berharap uji kelayakan dan kepatutan calon gubernur BI berjalan sesuai agenda agar Komisi XI bisa membawa hasilnya dalam Rapat Paripurna pada Selasa (27/1).
"Kami sudah menyepakati bahwa jadwal fit and proper test akan dijalankan di hari Jumat dan hari Senin yang akan datang," kata Misbakhun menjawab awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1).
Legislator fraksi Golkar itu melanjutkan tiga nama muncul sebagai kandidat Gubernur BI yakni, Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono, Dicky Kartikoyono, dan Solikin M. Juhro.
Menurut Misbakhun, dua kandidat akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan pada Senin besok dan seorang calon saat Jumat.
"Tentunya saya harus mengatur jadwal karena hari Jumat itu hari yang pendek, kemungkinan Jumat satu dan kemungkinan hari Seninnya ada dua orang," kata dia.
Namun, Misbakhun belum bisa membeberkan kandidat yang akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan pada Jumat dan Senin besok.
"Nanti saya kasih tahu ke teman-teman, nanti biasanya siapa yang dapat jadwal itu, kan, biasanya sesuai dengan kebutuhan availability waktunya," kata dia.
