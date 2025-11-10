Komisi XI Gelar Uji Kelayakan Terhadap 6 KAP Senin Ini, Silakan Disimak Namanya
jpnn.com, JAKARTA - Komisi XI DPR RI melaksanakan uji kelayakan dan kepututan terhadap enam Kantor Akuntan Publik (KAP) Calon Pemeriksa Laporan Keuangan Tahunan BPK 2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11).
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P. menyebutkan uji kelayakan dilakukan pihaknya guna menjaring KAP yang berkompeten dan berpengalaman.
"Komisi XI melakukan fit and proper atas KAP (Kantor Akuntan Publik) untuk dapat menilai kelayakan, kemampuan teknis, pengalaman, dan metode substansi pemeriksaan," kata Dolfie, Senin (10/11).
Legislator Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu mengatakan akuntan publik yang diuji pada Senin ini berasal dari usulan BPK dan Menteri Keuangan (Menkeu).
"Akuntan publik ditunjuk oleh DPR RI (Komisi XI) atas usulan dari BPK dan Menkeu," kata Dolfie.
Dia menjelaskan akuntan publik yang terpilih bakal bertugas memeriksa seluruh pengelolaan keuangan negara di BPK.
Dari situ, lanjut Dolfie, Komisi XI DPR RI bakal menerapkan prosedur sesuai aturan dalam proses uji kelayakan terhadap enam KAP.
"Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara keuangan tahunan BPK dilakukan oleh Akuntan Publik," katanya.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P. menyebutkan uji kelayakan dilakukan pihaknya guna menjaring KAP yang berkompeten.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Rajiv Komisi IV DPR Minta Kemenhut Gandeng Polri untuk Menjaga Taman Nasional dan Kawasan Hutan Indonesia
- Rajiv Nasdem Soroti Anggur Hijau Terkontaminasi Sianida di Menu MBG
- Gelar Sapa Alumni, FH Universitas Brawijaya Berikan Penghargaan Kepada Anggota DPR I Wayan Sudirta
- Versi Sufmi Dasco, Sebegini Usia Pelaku Ledakan di SMAN 72, Hmm...
- Terima Pengaduan PPK, Komisi XII Akan Panggil Perusahaan Penyerobot Tanah Warga Banten
- Saat Reses DPR, Wayan Sudirta Berbagi Paket Sembako Kepada Masyarakat di Karangasem dan Tabanan