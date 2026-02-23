menu
Komisi XI Minta LPDP Evaluasi Rekrutmen & Penanaman Integritas Penerima Beasiswa
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani. Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyebut pihaknya menyayangkan aksi seorang WNI penerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang bangga dengan kewarganegaraan asing.

"Kami tentu sangat menyayangkan pernyataan itu yang seharusnya penerima LPDP menjadi duta bangsa di negara tujuan," kata Lalu melalui layanan pesan, Senin (23/2).

Belakangan, pernyataan alumnus penerima LPDP, Dwi Sasetyaningtyas menjadi sorotan luas publik di media sosial.

Sebab, Dwi sebagai alumnus LPDP merasa bangga sang anak bisa memperoleh kewarganegaraan asing.

Lalu menuturkan para penerima LPDP seharusnya mampu memperkenalkan Indonesia di mata dunia, bukan malah bangga dengan negara asing.

"Memperkenalkan adab, budaya, etika, sopan santun yang menjadi kekayaan bangsa dan negara Indonesia," kata legislator fraksi PKB itu.

Lalu meminta LPDP melakukan evaluasi mulai dari rekrutmen, evaluasi kontrak, serta penanaman integritas dan paham kebangsaan bagi penerima manfaat.

"Tentu kami meminta kepada LPDP untuk melakukan evaluasi mulai dari rekrutmen, evaluasi kontrak, penanaman integritas, penanaman paham kebangsaan ke-Indonesiaan kepada seluruh peserta penerima beasiswa negara atau beasiswa LPDP ini," kata legislator Dapil II Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyebut penerima LPDP seharusnya menjadi duta bangsa di negara tujuan.

