Komisi XII DPR Dorong Penguatan Produksi dan Hilirisasi Emas

jpnn.com, JAKARTA - Komisi XII DPR RI mendorong penguatan produksi dan hilirisasi emas untuk memperbesar kontribusi komoditas tersebut terhadap devisa negara.

Upaya itu mencakup penguatan eksplorasi, pengelolaan produksi emas rakyat, optimalisasi fasilitas pemurnian logam mulia (precious metals refinery/PMR) di smelter Manyar, Gresik, Jawa Timur, serta penambahan saham MIND ID pada Freeport Indonesia.

PMR Manyar sejatinya dirancang memiliki kapasitas pemurnian hingga 50 ton emas dan 200 ton perak per tahun. Namun, pemanfaatan kapasitas tersebut belum maksimal seiring tantangan pasokan bahan baku dari sisi hulu. Total produksi emas murni diproyeksikan mencapai 21 ton hingga akhir tahun ini. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang mencapai 28 ton.

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Dengan kapasitas desain 50 ton per tahun, proyeksi tersebut baru mencapai sekitar 42%. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat ruang yang cukup besar untuk meningkatkan produksi dan pemanfaatan fasilitas pemurnian emas di dalam negeri.

Anggota Komisi XII DPR RI Arif Riyanto mengatakan peningkatan produksi emas dalam negeri perlu menjadi perhatian untuk memperbesar nilai tambah dan potensi devisa negara.

Arif menyoroti cadangan emas di tambang Pongkor yang semakin menipis. Menurut dia, kondisi tersebut perlu diantisipasi dengan meningkatkan kegiatan eksplorasi untuk menjaga keberlanjutan produksi emas nasional.

“Kita berharap Antam bisa meningkatkan peluang eksplorasi, jangan sampai ke depan hanya trading saja,” kata Arif dalam rapat dengar pendapat Komisi XII DPR RI dengan MIND ID di Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Selain eksplorasi, Arif juga melihat peluang dari potensi produksi emas rakyat masuk ke dalam rantai industri formal.