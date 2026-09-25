Komisi XIII Kritik Aksi Petugas Lapas Cibinong saat Sidak Ombudsman

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menyampaikan dua catatan menyikapi sidak Ombudsman ke Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat (Jabar), Rabu (23/9).

Pertama, kata Sugiat, Komisi XIII menyayangkan petugas Lapas Kelas IIA Cibinong yang sempat menghalangi proses sidak anggota Ombudsman.

"Menyayangkan sikap aparatur Lapas Cibinong yang menghalang-halangi proses sidak yang dilakukan oleh Ombudsman RI," kata legislator fraksi Gerindra itu kepada awak media, Jumat (25/9).

Sementara itu, Sugiat mengatakan semua pihak mengetahui Ombudsman RI sebagai institusi resmi negara yang kerjanya itu dilindungi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008.

"Mereka punya kewenangan, punya otoritas untuk melakukan sidak terhadap institusi atau lembaga yang melakukan pelayanan publik. Itu yang pertama," ungkap dia.

Kedua, kata Sugiat, Komisi XIII menerima dua penjelasan berbeda menyikapi sidak Ombudsman ke Lapas Kelas IIA Cibinong.

Temuan Ombudsman, kata dia, ada semacam rumah dan vila mewah di Lapas IIA Cibinong yang diduga digunakan untuk warga binaan.

"Ya, bahkan ada temuan semacam fasilitas golf, ada minuman keras, dan lain sebagainya," ujarnya.