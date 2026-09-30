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Komisi XIII Minta Kasus di Lapas Cibinong Jadi Momentum Benahi Sistem Pemasyarakatan

Komisi XIII Minta Kasus di Lapas Cibinong Jadi Momentum Benahi Sistem Pemasyarakatan
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Isi salah satu ruangan yang disebut kluster mewah di Lapas Cibinong. Foto: Lutviatul Fauziah/JPNN

jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa kasus hukum yang menjadi sorotan di Lapas Kelas IIA Cibinong harus dijadikan momentum krusial untuk membenahi total sistem pemasyarakatan nasional melalui digitalisasi data terpadu.

Dia mendorong penerapan Satu Data Pemasyarakatan untuk mengintegrasikan pengawasan aktivitas lembaga pemasyarakatan (lapas), mulai dari data warga binaan, kunjungan hingga barang yang keluar dan masuk. 

Menurutnya, celah pengawasan di lapas hanya bisa ditutup jika instansi terkait merombak manajemen data konvensional menjadi sistem yang saling terhubung.

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"Yang terjadi di Cibinong ini justru menjadi momentum untuk memperbaiki pemasyarakatan secara keseluruhan," kata Rieke di sela-sela kunjungan kerjanya ke Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/9).

Menurut dia, sistem pemasyarakatan membutuhkan data terintegrasi agar pengawasan terhadap berbagai aktivitas di dalam lapas dapat dilakukan secara lebih optimal.

Rieke mencontohkan data mengenai orang yang keluar dan masuk, identitas pengunjung, hingga barang yang keluar dan masuk lapas seharusnya dapat tercatat dalam sistem yang terintegrasi.

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"Data orang keluar masuk, siapa yang berkunjung, apa barang yang keluar masuk, itu kan data. Bagaimana cara pemantauannya, integrasi antara data dengan sistem ekosistem digital di pemasyarakatan ini menjadi penting," ujarnya.

Ia menilai persoalan data selama ini belum mendapatkan perhatian maksimal, termasuk dari sisi dukungan anggaran untuk membangun ekosistem digital pemasyarakatan.

Komisi XIII DPR RI mendorong kasus Lapas Cibinong harus dijadikan momentum krusial untuk membenahi total sistem pemasyarakatan nasional.

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