Komite Gabungan dan Pakar Thailand Kawal Progres Pembangunan Way Kambas

jpnn.com, LAMPUNG - Upaya menjadikan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) sebagai kiblat konservasi gajah dunia kini memasuki babak baru yakni merangkai pembangunan fisik sekaligus memperkuat ekosistem di dalamnya.

Pada Sabtu (15/8/2026), tim ahli lintas negara bersama Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatra di TNWK turun langsung ke lapangan.

Langkah itu dilakukan untuk memastikan setiap inci infrastruktur yang dibangun benar-benar ramah lingkungan dan memenuhi standar pelestarian internasional.

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Kunjungan strategis melibatkan delegasi Elephant Nature Park (ENP) Thailand di bawah pimpinan Ms. Saengduean Chailert, serta tim ahli dari Wilderness (PT Living Landscapes Indonesia) yang dipimpin Mrs. Keren Brooks.

Menelusuri kawasan dari pagi hingga sore hari, peninjauan menjadi ruang penting untuk melihat langsung perkembangan di lapangan sekaligus merumuskan solusi atas berbagai tantangan teknis di area yang sensitif ini.

Ketua Komite Gabungan, Brigjen TNI Sriyanto, menegaskan bahwa pendampingan TNI terhadap tim internasional bertujuan menyelaraskan langkah, sehingga seluruh sarana dan prasarana terbangun secara presisi dan tepat sasaran.

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Sebagai Kepala Kelompok Staf Ahli (Kapoksahli) Pangdam XXI/Radin Inten, dia meyakini bahwa komunikasi dan koordinasi yang erat adalah kunci agar target besar pemerintah dapat terwujud tanpa terhambat kendala teknis.

"Kegiatan peninjauan progres percepatan pembangunan Taman Nasional Way Kambas oleh Tim ENP Thailand dan Tim Wilderness merupakan bentuk perhatian dan koordinasi dalam rangka memastikan perkembangan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan TNWK berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan," ungkap Sriyanto dalam keterangan resmi.