Komite Medik Minta Perbaikan Layanan dan Manajamen RSD Gunung Jati ke Wali Kota Cirebon

jpnn.com, JAKARTA - Komite Medik Rumah Sakit Daerah (RSD) Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat (Jabar) melayangkan surat keprihatinan dan permohonan penanganan yang lebih baik dan serius kepada Wali Kota dan DPRD Kota Cirebon.

Komite Medik secara terbuka mendesak Wali Kota Cirebon Effendi Edo segera melakukan tindakan tegas atas persoalan tata kelola rumah sakit saat ini.

Hal itu dilakukan Komite Medik RSD Gunung Jati atas dasar keprihatinan kondisi rumah sakit saat ini dengan melayangkan surat ke Wali Kota Cirebon, Ketua DPRD, dan Dewan Pengawas RSD Gunung Jati Cirebon, pada Jumat (25/9/2026).

Baca Juga: Pasien Dorong Perbaikan Tata Kelola di RSD Gunung Jati Cirebon

Masalah tata kelola RSD Gunung Jati Cirebon menjadi sorotan publik di Cirebon dan Provinsi Jawa Barat, serta telah menjadi konsumsi pemberitaan media nasional.

Sejumlah persoalan, mulai dari stok obat-obatan yang kosong, hingga dugaan potongan gaji melalui daftar kehadiran (absensi) pegawai dan persoalan utang lebih dari Rp100 miliar terkuak ke publik.

Sebelumnya, kondisi tersebut, juga mendapatkan perhatian serius dari akademisi Cirebon Prof Dr Adang Djumhur Salikin.

Baca Juga: Satu Pasien Positif Corona Dirawat di RSD Gunung Jati Cirebon

Dia meminta hal ini dilihat secara serius dan komprehensif, karena RSD Gunung Jati memang sedang ada persoalan dalam tata kelola menajemen dan pelayanan Kesehatan.

"Ini bukan semata-mata persoalan kekurangan obat atau persoalan keuangan, tetapi sudah menyentuh aspek tata kelola rumah sakit, keberlangsungan pelayanan publik, dan perlindungan hak-hak tenaga kesehatan serta karyawan," ujar Adanf, Rabu (9/9/2026)