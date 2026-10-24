Komite Wasit PSSI: Jangan Selebrasi di Bench Lawan

jpnn.com - Ketua Komite Wasit PSSI Yoshimi Ogawa mengingatkan pemain agar tidak melakukan selebrasi gol secara berlebihan, terutama di dekat bangku cadangan (bench) lawan. Tindakan tersebut dinilai tidak menghormati lawan dan berpotensi memicu emosi hingga keributan di lapangan.

Menurut Ogawa, selebrasi merupakan bagian dari sepak bola, tetapi pemain harus tetap memperhatikan batasan dan lokasi saat merayakan gol. Emosi dalam pertandingan memang wajar, tetapi jika berlebihan, situasi tersebut bisa berujung pada teguran hingga hukuman kartu.

"Tempat selebrasinya juga harus diperhatikan. Oleh karena itu, kita perlu meminta tim lawan juga untuk bersikap baik," kata Ogawa.

Selain selebrasi, Ogawa menyoroti kebiasaan pemain dan pelatih yang mengerumuni wasit, terutama saat proses pemeriksaan Video Assistant Referee (VAR) berlangsung. Perilaku tersebut dapat mengganggu komunikasi wasit dengan petugas VAR dan memperlambat jalannya pertandingan.

Ogawa menegaskan, wasit memiliki kewenangan memberikan kartu kuning atau merah kepada pemain maupun ofisial yang mengganggu tugasnya.

Karena itu, ia meminta klub turut menjaga disiplin agar pertandingan berjalan lancar.

"Artinya memberikan kartu kuning atau kartu merah. Tapi, sebelumnya pihak manajemen akan memberikan peringatan," ujarnya.

"Sebelas pemain harus berada di lapangan hingga akhir pertandingan. Itulah sebabnya kita perlu bekerja sama. Kita membutuhkan kerja sama mereka," tutup Ogawa. (dkk/jpnn)