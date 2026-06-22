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Komitmen ACC Membangun Lingkungan Kerja Sehat Dapat Pengakuan di Tingkat Asia

Komitmen ACC Membangun Lingkungan Kerja Sehat Dapat Pengakuan di Tingkat Asia
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ACC menerima penghargaan HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2026. Foto: acc

jpnn.com, JAKARTA - Komitmen Astra Credit Companies (ACC) dalam membangun lingkungan kerja yang sehat dan berkelanjutan, kembali mendapat pengakuan di tingkat Asia.

Perusahaan pembiayaan tersebut sukses meraih empat penghargaan dalam ajang HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2026.

Pencapaian itu menjadi catatan istimewa bagi ACC yang kini memasuki tahun keempat partisipasinya di HR Asia Awards.

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Selain itu, ACC juga menyabet tiga penghargaan kategori premium, yakni Diversity, Equity and Inclusion Awards, Sustainable Workplace Awards, serta People Transformation Awards.

Chief Human Capital Officer ACC Fredericus Radix Wikanto mengatakan penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas upaya perusahaan dalam menciptakan budaya kerja yang inklusif, adaptif, dan terus berkembang.

Menurut dia, ACC terus memperkuat kolaborasi antarpegawai sekaligus mendorong lahirnya inovasi.

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Dengan begitu, karyawan mampu berkembang seiring pertumbuhan bisnis perusahaan.

“Penghargaan yang diraih menjadi cerminan komitmen ACC dalam membangun lingkungan kerja yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan,” ujar Radix dalam keterangannya, Senin (22/6).

Komitmen Astra Credit Companies (ACC) dalam membangun lingkungan kerja yang sehat dan berkelanjutan, kembali mendapat pengakuan di tingkat Asia.

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