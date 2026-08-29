Komitmen Bangun Daerah, Pemkab Dompu dan PT STM Sepakat Kerja Sama RIPPM
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu dan PT Sumbawa Timur Mining (STM) menandatangani nota kesepakatan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE., menyampaikan apresiasinya kepada manajemen STM atas inisiatif kerja sama ini dan atas kepedulian untuk bersama membangun daerah.
“Meskipun STM belum menghasilkan (operasi produksi), tetapi ada upaya dalam rangka merangkul, melihat kondisi pemberdayaan masyarakat.
Mulai dari bidang pendidikan, ekonomi, UMKM, hingga sosial dan budaya,” ujar Bupati dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Pendopo Bupati Dompu baru-baru ini.
Bambang berharap STM terus menjadi bagian penting dalam perjalanan pembangunan di Kabupaten Dompu.
Dia juga meminta jajaran terkait di Pemkab Dompu untuk mendukung program PPM STM agar dapat terlaksana secara optimal.
“Nanti supaya kami ikut mengarahkan niat baik teman-teman STM,” ungkapnya.
Bambang pun mengajak masyarakat secara umum untuk bersama-sama mendukung iklim investasi di Kabupaten Dompu.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu dan PT Sumbawa Timur Mining (STM) menandatangani nota kesepakatan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
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