Komitmen Bangun Program CSR Berkelanjutan, Finnet Sabet TOP CSR OF THE YEAR 2026

jpnn.com, JAKARTA - Anak usaha BUMN bagian dari Telkom Group, PT Finnet Indonesia berhasil menyabet penghargaan bergengsi TOP CSR OF THE YEAR 2026.

Penghargaan ini diraih atas komitmen perusahaan dalam mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berkelanjutan, mulai dari keterlibatan karyawan, kepedulian lingkungan, hingga dukungan nyata terhadap sektor pendidikan.

Penghargaan yang diinisiasi oleh Tras N Co Indonesia bekerja sama dengan Info Brand tersebut diserahkan secara langsung di Manhattan Hotel, Jakarta.

Inisiasi ini menegaskan bahwa orientasi CSR saat ini telah bergeser dari sekadar program bantuan konvensional menjadi strategi bisnis jangka panjang yang mencakup keterlibatan aktif karyawan, kelestarian lingkungan, hingga akselerasi mutu pendidikan.

Penghargaan prestisius ini diterima langsung oleh Aziz Sidqi, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama sekaligus Direktur Business & Marketing PT Finnet Indonesia.

Dalam keterangannya usai menerima penghargaan, Aziz Sidqi menegaskan bahwa apresiasi ini merupakan momentum penting bagi seluruh jajaran manajemen dan karyawan Finnet untuk terus meningkatkan kontribusi sosialnya.

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"Penghargaan tersebut bukan sekadar bentuk apresiasi atas program CSR yang telah dijalankan Finnet. Lebih dari itu, pengakuan tersebut menjadi dorongan bagi perusahaan untuk menghadirkan kegiatan sosial yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Aziz di Jakarta.

Melalui pencapaian ini, PT Finnet Indonesia berkomitmen untuk terus mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dalam operasional bisnisnya, sekaligus memperkuat perannya sebagai anak usaha BUMN yang proaktif dalam menyokong kesejahteraan sosial dan pembangunan nasional di masa depan.