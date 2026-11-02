Komitmen Berantas Narkotika, Polres Pidie Memusnahkan 2 Hektare Ladang Ganja di Tangse

jpnn.com - BANDA ACEH - Kepolisian Resor Pidie memusnahkan dua hektare ladang ganja di kawasan perbukitan dan hutan Gampong Blang Pandak, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.

Operasi pemusnahan ladang ganja seluas dua hektare yang ditanami 350 batang tanaman terlarang tersebut berlangsung pada Minggu (1/11), dengan melibatkan puluhan personel.

“Ada sebanyak 350 batang tanaman ganja di lahan seluas dua hektare yang dimusnahkan di perbukitan dan hutan Gampong Blang Pandak, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie,” kata Kapolres Pidie AKBP Jaka Mulyana di Pidie, Senin (2/11).

Dia mengatakan pemusnahan ladang ganja tersebut merupakan komitmen kepolisian memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Menurut Jaka, pemusnahan dilakukan dengan mencabut batang ganja dan selanjutnya membakar tanaman terlarang tersebut.

"Tanaman ganja di ladang tersebut dengan tinggi berkisar satu hingga dua meter. Total tanaman mencapai 350 batang dengan berat mencapai 150 kilogram," katanya.

Perwira menengah Polri itu mengatakan bahwa akses menuju ladang tersebut cukup menantang karena berada di kawasan hutan dengan tofografi perbukitan.

Selain memusnahkan di lokasi, Jaka Mulyana menyebutkan sejumlah batang ganja dibawa ke Polres Pidie sebagai barang bukti untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut.

Jaka Mulyana menyebutkan pemusnahan ladang ganja tersebut menjadi bukti keseriusan jajaran Polres Pidie dalam memutus mata rantai peredaran narkotika, sekaligus melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan barang terlarang itu.