Komitmen Cegah Korupsi, Munadi Herlambang Wakili BNI Bawa Pulang The Most Trusted Company di CGPI Award 2025
jpnn.com, JAKARTA - Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), terus berkomitmen mendukung pemberantasan dan pencegahan korupsi seperti yang digaungkan KPK.
Direktur Human Capital & Compliance BNI Munadi Herlambang mengatakan perseroan senantiasa berkomitmen penuh menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).
Hal ini dibuktikan dengan diraihnya penghargaan The Most Trusted Company dalam ajang Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award 2025.
Penghargaan yang diselenggarakan oleh Majalah SWA bersama Indonesia Independen Cipta Governansi (IICG) tersebut diumumkan pada Selasa (25/11/2025) di Jakarta.
Dalam ajang tersebut, BNI meraih predikat Perusahaan Kategori Sangat Tepercaya, yang mencerminkan kapabilitas perseroan dalam menjalankan praktik tata kelola modern dan berkelanjutan di tengah dinamika industri perbankan.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Human Capital & Compliance BNI Munadi Herlambang. Bagi BNI, apresiasi dari IICG ini menjadi pengakuan penting atas komitmen perseroan dalam memperkuat budaya integritas serta tata kelola yang bersih dan transparan.
Pengakuan ini hadir bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 dan sejalan dengan kampanye nasional antikorupsi yang digaungkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga semakin menegaskan dukungan BNI terhadap upaya pencegahan korupsi dan penguatan prinsip GCG di seluruh lini organisasi.
Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut.
