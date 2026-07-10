Komitmen Chery Menjaga Kepuasan Konsumen Tiggo Cross CSH
jpnn.com, JAKARTA - Chery Indonesia bergerak cepat menindaklanjuti insiden kebakaran yang melibatkan Tiggo Cross CSH di Bandung.
Tak lama setelah menerima laporan, Chery langsung menghubungi konsumen pada 4 Juli 2026, melakukan investigasi, sekaligus memastikan proses penanganan berjalan menyeluruh.
Sebagai bentuk tanggung jawab, Chery juga mengevakuasi kendaraan ke diler resmi untuk pemeriksaan lebih lanjut serta menyediakan kendaraan pengganti agar mobilitas konsumen tetap terjaga selama proses investigasi berlangsung.
Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan kerusakan atau kegagalan pada komponen, suku cadang, maupun sistem kendaraan.
Artinya, Chery menegaskan Tiggo Cross CSH tetap aman digunakan sesuai prosedur dan panduan pemakaian.
Dari investigasi menyeluruh, penyebab insiden diketahui berasal dari faktor eksternal.
Kebakaran dipicu oleh kain perca yang tertinggal di sekitar area lower arm dan berada dekat exhaust manifold yang memiliki suhu sangat tinggi saat kendaraan beroperasi.
Kondisi tersebut memicu percikan api hingga menyebabkan kebakaran.
Chery Indonesia bergerak cepat menindaklanjuti insiden kebakaran yang melibatkan Tiggo Cross CSH di Bandung.
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