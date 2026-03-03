Komitmen GCG sebagai Pilar Keberlanjutan, PTPP Perkuat Budaya Integritas Perusahaan
jpnn.com, JAKARTA - PT PP (Persero) Tbk (PTPP), perusahaan konstruksi dan investasi nasional di bawah naungan Danantara Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat implementasi Good Corporate Governance (GCG) sebagai pilar utama keberlanjutan usaha.
Di tengah dinamika industri konstruksi yang semakin kompleks, Perseroan memandang tata kelola perusahaan yang baik sebagai fondasi strategis untuk menjaga pertumbuhan yang sehat, akuntabel, dan berkelanjutan.
Sebagai perusahaan terbuka dan BUMN konstruksi nasional, PTPP terus mengoptimalkan berbagai instrumen tata kelola, termasuk Whistleblowing System (WBS), guna memastikan budaya integritas, transparansi, dan kepatuhan berjalan konsisten di seluruh lini organisasi.
Penguatan sistem pelaporan tersebut menjadi bagian dari komitmen Perseroan dalam membangun lingkungan kerja yang profesional dan beretika.
Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo menyampaikan penerapan GCG bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan strategi jangka panjang untuk menjaga reputasi dan kepercayaan para pemangku kepentingan.
“Bagi PTPP, tata kelola perusahaan yang baik merupakan fondasi dalam menjalankan bisnis secara bertanggung jawab. Kami memastikan setiap proses bisnis dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta integritas yang kuat demi mendukung keberlanjutan perusahaan,” ujarnya.
Konsistensi Perseroan dalam menerapkan GCG turut mendapatkan berbagai apresiasi dari lembaga independen.
PTPP meraih Top GCG Award dari The Iconomics atas implementasi tata kelola yang dinilai konsisten dan progresif, penghargaan dalam ajang Indonesia GCG Award dari Indonesia Institute for Corporate Directorship (IICD), serta pengakuan atas keterbukaan informasi dan kepatuhan sebagai perusahaan tercatat dari Bursa Efek Indonesia. Penghargaan tersebut menjadi validasi atas komitmen Perseroan dalam menjalankan prinsip transparansi, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.
