Komitmen Jangka Panjang Wuling Motors Bersama Mitra Lokal Indonesia

Komitmen Jangka Panjang Wuling Motors Bersama Mitra Lokal Indonesia


Line up mobil listrik Wuling Motors. Foto: wuling

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah berlangsungnya sidang parlemen tahunan China yang dikenal sebagai Two Sessions di Beijing, komitmen jangka panjang Wuling Motors terhadap Indonesia kembali ditegaskan.

Hal itu disampaikan oleh Yao Zuoping, Wakil Manajer Umum SAIC-GM-Wuling Automobile (SGMW), yang juga merupakan deputi National People's Congress China.

Dalam wawancara di sela-sela agenda tersebut, Yao menilai Indonesia sebagai salah satu pasar dan basis industri paling penting bagi ekspansi Wuling di kawasan Asia Tenggara.

Menurutnya, perusahaan akan terus memperkuat kerja sama dengan mitra lokal, sekaligus mendorong inovasi teknologi.

Termasuk juga penerapan kecerdasan buatan, pengembangan produk, hingga peningkatan lokalisasi rantai pasok.

“Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kuat serta lingkungan bisnis yang kondusif. Ini menjadikannya tujuan investasi sangat menarik sekaligus basis produksi penting bagi kami,” ujar Yao.

Langkah tersebut sejalan dengan transformasi yang tengah dilakukan SGMW di pasar global.

Sepanjang 2025, nilai output perusahaan tercatat mencapai 100,02 miliar yuan atau tumbuh sekitar 24 persen secara tahunan.



