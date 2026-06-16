Komitmen Kapolri Dinilai Jadi Langkah Maju Memperkuat Demokrasi Tetap Sehat

jpnn.com, JAKARTA - Analis kebijakan publik dan sosial-politik, Nasky Putra Tandjung menyampaikan apresiasi terhadap jajaran Mabes Polri, Polda, hingga Polres di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Menurut dia, Korps Bhayangkara telah melakukan pendekatan humanis dalam mengawal dan mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat.

“Apresiasi tinggi layak diberikan kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo beserta jajarannya atas penerapan pendekatan humanis, persuasif, dan tanpa senjata api dalam mengawal berbagai aksi unjuk rasa di berbagai wilayah," ujar Nasky dalam keterangannya, Selasa (16/6).

Nasky menilai rangkaian aksi unjuk rasa mahasiswa tersebut telah berlangsung aman, kondusif, dan tertib.

"Langkah itu berhasil memastikan penyampaian aspirasi berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat berjalan aman, damai, serta tertib,” ujar Nasky.

Dia mengatakan pendekatan persuasif yang humanis dan tidak represif oleh Korps Bhayangkara tersebut menjadi langkah maju Polri.

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Hal itu sejalan juga dalam menjaga ruang demokrasi yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan berpendapat.

“Ini menunjukkan wajah Polri yang lebih humanis, profesional, sesuai dengan ketentuan hukum, dan menghormati hak mahasiswa sebagai warga negara yang sedang menjalankan hak konstitusionalnya,” ujarnya.