Komitmen Kawal Aspirasi Daerah untuk Penguatan Asta Cita

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Baktiar Najamudin, menerima penghargaan Bintang Republik Indonesia Utama dari Presiden RI Prabowo Subianto dalam sebuah upacara di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (25/8). Penghargaan negara tertinggi yang ditetapkan sejak 1959 ini diberikan atas jasa dan kontribusi luar biasa Sultan Najamudin di bidang politik dan kepemudaan.

Kontribusi tersebut mencakup advokasi pemberdayaan pemuda, penguatan ekonomi daerah, serta perannya di lembaga legislatif yang mendorong partisipasi generasi muda dan memperkuat pembangunan daerah. Seusai menerima penghargaan, Sultan menegaskan bahwa hal ini bukan hanya apresiasi untuk dirinya secara pribadi, melainkan juga pengakuan terhadap peran DPD RI.

“Penghargaan ini saya dedikasikan untuk seluruh anggota DPD RI, rakyat di daerah, dan juga kaum muda yang menjadi tulang punggung negara ini. Penghargaan ini menunjukkan DPD sebagai rumah aspirasi daerah, rakyat, dan kaum muda yang menjadi bagian dari arus besar pembangunan nasional,” ujar Sultan dalam keterangannya di Istana Negara.

Ia menilai peran DPD RI krusial dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan memastikan kebijakan nasional berpijak pada realitas daerah. “Aspirasi dari pelosok harus hadir dalam perumusan kebijakan pusat. Dengan begitu, pembangunan benar-benar merata hingga ke desa-desa,” tuturnya.

Sultan juga menegaskan komitmen DPD RI untuk mengawal Asta Cita, delapan program prioritas Presiden Prabowo. Menurutnya, agenda pembangunan nasional hanya akan berhasil dengan melibatkan daerah secara aktif. “DPD RI siap mengawal pelaksanaan Asta Cita agar benar-benar menyentuh kepentingan rakyat di daerah. Sinergi pusat dan daerah adalah kunci untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” terangnya.

Ia pun mendedikasikan penghargaan untuk anak muda Indonesia dan berkomitmen memperkuat partisipasi mereka. “Pemuda harus berani tampil di ruang politik dan ekonomi. DPD RI akan menjadi mitra strategis mereka dalam memperjuangkan aspirasi, sehingga politik dipahami sebagai jalan pengabdian,” pungkasnya. (tan/jpnn)