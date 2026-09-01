Komitmen Kepedulian Sosial, Indodana Finance dan KSDD Gelar Aksi Donor Darah

jpnn.com, JAKARTA - PT Indodana Multi Finance (Indodana Finance), perusahaan penyedia Buy Now Pay Later resmi yang telah berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bersama Komunitas Sahabat Donor Darah (KSDD), menggelar aksi donor darah di JTown Mall, Jatinegara, Jakarta Timur pada Minggu (30/8).

Aksi kemanusiaan bertajuk ‘Satu Komunitas, Sejuta Cerita’ itu dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-6 KSDD.

Melalui kegiatan ini, sebanyak 200 kantong darah berhasil dikumpulkan dan disalurkan melalui Palang Merah Indonesia (PMI) untuk mendukung ketersediaan stok darah nasional, khususnya bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Direktur PT Indodana Multi Finance, Iwan Dewanto menyatakan komitmen perusahaan untuk terus berperan aktif dan mendukung kegiatan sosial sebagai bagian dari upaya menciptakan dampak positif bagi masyarakat.

“Kami meyakini bahwa pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan harus berjalan beriringan dengan kepedulian dan kontribusi sosial. Melalui kolaborasi dengan KSDD, kami berharap kegiatan donor darah ini dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus turut membantu menjaga ketersediaan stok darah nasional,” ungkap Iwan dalam keterangan resmi.

Bagi industri pembiayaan digital, pertumbuhan tidak lagi hanya ditentukan oleh kemampuan menghadirkan produk dan layanan yang mudah diakses, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan yang mampu dibangun perusahaan di tengah masyarakat.

Kepercayaan tersebut terbentuk dari pengalaman masyarakat dalam menggunakan layanan, sekaligus dari bagaimana perusahaan menjalankan perannya sebagai bagian dari ekosistem yang lebih luas.

Dalam konteks ini, keterlibatan Indodana Finance dalam berbagai inisiatif kegiatan sosial menjadi salah satu bentuk kontribusi perusahaan dalam memperkuat hubungan dengan masyarakat dan stakeholder.