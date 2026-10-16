Komitmen Mariano Peralta di Tengah Jadwal Padat yang Menghantui Persib Bandung

jpnn.com - Mariano Peralta menunjukkan kesiapannya menghadapi padatnya agenda pertandingan bersama Persib Bandung.

Pemain asal Argentina itu bahkan menegaskan komitmennya untuk selalu memberikan kemampuan terbaik demi membantu Maung Bandung meraih hasil maksimal.

Peralta baru saja menjadi pemain terbaik saat Persib mengalahkan wakil Vietnam The Cong-Viettel dengan skor 1-0 pada laga kedua fase grup AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27 di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (14/10/2026).

Gol kemenangan Persib lahir melalui tendangan penalti Peralta. Menurutnya, hasil positif tersebut tidak terlepas dari keberhasilan tim menjalankan strategi yang telah disiapkan meski harus melewati jadwal pertandingan yang cukup rapat.

"Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa dan semua yang direncanakan kemarin bisa berjalan secara efektif," ucapnya.

Mariano Peralta Tegaskan Komitmen untuk Persib

Mantan pemain Borneo FC itu mengaku telah memahami tuntutan fisik yang harus dihadapi sejak memutuskan bergabung dengan Persib.

Karena itu, Peralta sudah mempersiapkan diri untuk tampil dengan frekuensi pertandingan yang tinggi.

"Ketika saya memutuskan bergabung ke klub ini, saya sudah tahu bagaimana situasinya dan saya tentu saja mempersiapkan diri untuk bermain setiap tiga hari," tambahnya.