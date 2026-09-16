Komitmen Melayani dengan Prima, Pemprov Jateng Raih Penghargaan Layanan Investasi

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi sebagai provinsi dengan layanan investasi terbaik di Indonesia dalam ajang Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2026.

Dalam kategori itu Jawa Tengah meraih juara ketiga setelah Maluku Utara dan Jawa Timur.

Penghargaan itu diterima langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam acara ALI 2026 di Ruang Nusantara, Gedung Suhartoyo, Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Jakarta, Rabu, 16 September 2026.

Luthfi mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras Dinas Penanaman Modal dan Palayanan Satu Pintu (DPMPTSP) dan dukungan dari stakeholder terkait.

Melalui penghargaan itu, menjadi pelecut motivasi untuk meningkatkan pelayanan investasi dan perizinan yang cepat, mudah, dan prima.

"Ini menjadi semangat untuk kita. Sebab, salah satu pintu masuk daripada investasi adalah adanya perizinan cepat, mudah, dan pelayanan prima," katanya.

Karenanya, Luthfi meminta kepada seluruh jajarannya untuk meningkatkan kinerja pelayanan perizinan dan investasi. Di antaranya, petugas harus jemput bola, melayani dengan senyum, banyak bertanya kepada calon investor terkait kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi, dan lainnya.

Berdasarkan data, realisasi investasi di Jawa Tengah pada semester I-2026 mencapai Rp59,94 triliun.