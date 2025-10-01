Komitmen Mesra 14 Tahun Federal Oil Bersama Gresini Racing

jpnn.com, JAKARTA - Gresini Racing mengapresiasi Federal Oil, yang telah mendukung perjalanan tim selama 14 tahun di atas sirkuit.

Musim ini, Gresini Racing berada di posisi kedua klasemen sementara pembalap dan tim MotoGP 2025.

Direktur Pemasaran dan Komersial Gresini Racing Carlo Merlini menegaskan bahwa kunci mempertahankan posisi kedua klasemen MotoGP 2025 ialah menjaga konsentrasi penuh di setiap sesi balapan.

“Kami harus tetap berkonsentrasi di setiap hari latihan, kualifikasi, sprint race, dan balapan utama."

"Tidak ada ruang untuk kesalahan atau kehilangan fokus. Kami perlu tampil maksimal untuk tim, pembalap, dan sponsor kami. Itu strateginya,” ujar Carlo dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/10).

Dia melanjutkan kemitraan dengan Federal Oil telah menjadi bagian penting dari perjalanan tim.

“Sudah 14 musim bersama Federal Oil. Kami bangga karena melalui sponsorship ini kami bisa menciptakan hubungan emosional antara brand dan konsumen, para pengguna pelumas,” kata Carlo.

Federal Oil sendiri menunjukkan komitmennya perihal dukungannya ke tim Gresini Racing melalui acara “Makin Nyaman Bareng Federal Matic dan Gresini Racing” di Jakarta.