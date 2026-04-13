Komitmen Netzme Mendorong UMKM Go Digital Berbuah Manis

jpnn.com, JAKARTA - PT Netzme Kreasi Indonesia (Netzme) resmi menerima penghargaan sebagai Mitra Kolaborator Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Penghargaan itu diberikan pada saat halalbihalal Jakarta 2026 yang digelar di Taman Fatahillah, Kawasan Kota Tua, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, pada Sabtu (11/4).

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno.

Rangkaian Jakarta Festive Wonder diawali dengan berbagai kegiatan seperti Christmas Carol, Imlek Kolosal, Festival Ogoh-ogoh, hingga Jakarta Bedug Kolosal.

CCO Netzme, Bayu Wijanarto mengungkapkan penghargaan ini merupakan apresiasi atas peran aktif Netzme dalam mendorong digitalisasi serta pemberdayaan UMKM melalui program Jakpreneur dan pedagang pasar di bawah naungan Perumda Pasar Jaya.

Hingga April 2026, sebanyak 21 pasar telah menerima edukasi dan implementasi digitalisasi dari Netzme.

Bayu menyatakan bahwa penghargaan ini menjadi mandat bagi Netzme untuk terus memperkuat ekonomi akar rumput.

Salah satu bentuk nyata dukungan tersebut adalah penyediaan QRIS Soundbox Netzme.