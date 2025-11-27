Komitmen Pembangunan Berkelanjutan, LPKR Raih TOP SDGs Award 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR), platform real estat dan layanan kesehatan terkemuka di Indonesia, berhasil meraih penghargaan prestisius TOP SDGs AWARD 2025.

Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas keberhasilan LPKR dalam menjalankan program social development dan kontribusinya terhadap pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Penghargaan bergengsi ini diserahkan dalam ajang TOP SDGs Award 2025 yang diselenggarakan oleh Infobrand.id dan TRAS N CO Indonesia di The Sultan Hotel Jakarta pada 26 November 2025.

CEO TRAS N CO Indonesia, Tri Raharjo, menyampaikan bahwa TOP SDGs Award 2025 dianugerahkan kepada perusahaan yang sukses menyelaraskan tujuan SDGs ke dalam strategi bisnisnya.

"Riset dan penilaian TOP SDGs Indeks 2025 dilakukan melalui metode Desk Research dengan menganalisis Sustainability Report tahun 2024 yang telah terpublikasi resmi," jelas Tri.

Tri menambahkan, riset dan penilaian TOP SDGs Indeks 2025 yang dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia, menggunakan metode Desk Research dengan menganalisa Sustainability Report tahun 2024 yang telah terpublikasi resmi, serta mengacu kepada 3 aspek penilaian yang telah ditetapkan, yaitu: SDGs Innitiative, SDGs Implementation, dan CSR/TJSL Funds.

Baca Juga: Begini Strategi LKPR Mengelola Air di Kota Mandiri

Presiden Direktur LPKR, Marlo Budiman, yang menerima langsung penghargaan tersebut, menyatakan kebanggaannya.

Dia berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi perseroan untuk terus berkomitmen dalam menjalankan program social development dan berkontribusi pada pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.