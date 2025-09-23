Komitmen Pemprov Jateng Mewujudkan Sekolah Berintegritas

jpnn.com - SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen mewujudkan sekolah berintegritas.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, untuk mewujudkan sekolah berintegritas perlu dilakukan oleh penyelenggara pendidikan maupun siswa.

"Sekolah berintegritas itu sebenarnya ada dua sisi. Dimulai dari penyelenggara sekolah, teman-teman guru dan kepala sekolah harus berintegritas di dalam mengelola sekolah," kata Sumarno saat memberikan sambutan pada Gebyar Aktualisasi Sekolah Berintegritas (SBI) jenjang SMA, SMK, SLB, se-Jateng di Museum Ronggowarsito, Semarang pada Selasa (23/9).

Selain soal integritas, juga perlu dilakukan internalisasi nilai-nilai kepada para siswa. Penanaman nilai-nilai itu penting dilakukan, karena menjadi fondasi karakter dalam menjalani hidup hingga dewasa.

Sumarno membeberkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengelola lebih dari 500 sekolah tingkat SMA/SMK dan SLB dengan jumlah siswa lebih dari satu juta anak.

Keberhasilan penanaman nilai integritas tersebut, akan berdampak luas dan strategis bagi kemajuan bangsa.

"Mudah-mudahan nilai-nilai integritas ini tertanam di hati anak-anak. Begitu nanti mereka terjun di masyarakat, baik di pemerintahan, dunia usaha, dan sebagainya, mereka akan mengedepankan integritas," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng Sadimin mengatakan, tujuan diselenggarakan kegiatan tersebut untuk menanamkan nilai-nilai integritas serta antikorupsi di lingkungan sekolah.