Komitmen Percepat Terwujudnya Indonesia Mandiri Energi, Pertamina Terapkan Strategi Ini

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menegaskan komitmennya untuk mempercepat terwujudnya kemandirian energi nasional melalui strategi bisnis yang selaras dengan arah kebijakan pemerintah.

Komitmen tersebut disampaikan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri pada acara 'Indonesia Langgas Berenergi' yang berlangsung di Jakarta, Selasa 7 Oktober 2025.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang juga hadir dalam acara tersebut menyampaikan energi nasional saat ini mengalami perubahan besar dibandingkan era 1990-an.

Saat ini, angka konsumsi energi lebih tinggi dibandingkan produksi energi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional perlu dilakukan impor.

Guna menjawab tantangan tersebut, lanjut Bahlil, pemerintah melalui visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menempatkan kemandirian energi sebagai prioritas utama.

Sejumlah langkah konkret digulirkan untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM) dengan memanfaatkan potensi energi dalam negeri.

“Untuk menutupi defisit solar, pemerintah mendorong penerapan B40, yakni campuran 40 persen CPO (crude palm oil/minyak sawit mentah) dengan solar murni. Tahun ini, impor solar sudah turun menjadi sekitar empat juta ton per tahun, dan tahun 2025 ditargetkan meningkat ke B50, sehingga Indonesia tidak perlu impor solar lagi,” jelas Menteri Bahlil dalam keterangannya, Rabu (8/10).

Selain itu, Bahlil menambahkan, langkah kemandirian energi tidak hanya melalui bahan bakar nabati, tetapi juga dengan mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) seperti tenaga surya, angin, air dan panas bumi.