Komitmen Perkuat Tata Kelola Berbuah Manis, Tugu Insurance Sabet GCG Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - Jakarta – PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) meraih penghargaan Indonesia Excellence Good Corporate Governance – Ethics in Building Stakeholder Trust through Governance and Risk Excellence dalam ajang The 5th Indonesia Excellence Good Corporate Governance (GCG) Awards 2026 yang digelar oleh Warta Ekonomi.

Penghargaan itu diraih berkat bentuk perusahaan yang terus berkomitmen memperkuat implementasi tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan budaya kepatuhan sebagai bagian dari strategi bisnis yang berkelanjutan.

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Tugu Insurance Edi Yoga Prasetyo mengungkapkan penerapan Good Corporate Governance (GCG) menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan bisnis dan memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan.

Menurut dia, perusahaan diberikan penghargaan karena dinilai menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan adaptif, sekaligus mampu membangun kepercayaan pemangku kepentingan melalui tata kelola perusahaan dan pengelolaan risiko yang efektif.

"Penghargaan ini menjadi pengakuan atas konsistensi Perseroan dalam mengintegrasikan prinsip GCG ke dalam seluruh proses bisnis, mulai dari pengambilan keputusan, pengelolaan risiko, hingga penguatan budaya kepatuhan," ungkapnya dalam siaran persnya, Senin (13/7).

Penerapan tata kelola yang baik tidak hanya menjadi bagian dari pemenuhan regulasi, tetapi juga menjadi landasan dalam meningkatkan daya saing perusahaan, menjaga ketahanan bisnis, serta menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tugu Insurance juga berhasil mempertahankan pengakuan internasional selama empat tahun berturut-turut sejak 2021 melalui sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang mencakup dua fungsi strategis, yaitu pengadaan barang dan jasa (procurement) serta klaim (claim).

Sertifikasi tersebut diterbitkan oleh TÜV SÜD Indonesia, lembaga sertifikasi internasional yang diakui oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).