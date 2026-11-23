jpnn.com, JAKARTA - Masa depan sebuah bangsa sering kali bermula dari meja makan keluarga, tepatnya dari apa yang dikonsumsi anak-anak sejak dini.

Kesadaran itulah yang dibawa FEIHE International—induk perusahaan AceKid Indonesia di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2026, Shenzhen, China.

Mereka tak sekadar bicara soal ekspansi pasar, melainkan juga investasi ilmu pengetahuan demi kesehatan generasi masa depan Indonesia.

Hadir dalam agenda tersebut jajaran pimpinan teras perusahaan, yakni Chairman & Founder FEIHE International Leng Youbin, Global CEO of MAKUKU & CEO of AceKid Indonesia Ivan Lau, serta Global Vice President of MAKUKU & Vice President of AceKid Indonesia Patrick Owen.

Mereka turut menghadiri Business Forum dan berdialog langsung dengan Presiden RI Prabowo Subianto beserta sejumlah pejabat tinggi pemerintah.

Fokusnya jelas: mendorong masuknya investasi yang tidak hanya menggerakkan roda ekonomi, tetapi juga membawa dampak sosial yang nyata bagi masyarakat luas.

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Komitmen itu pun dituangkan secara konkret lewat penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).

Lebih jauh lagi, FEIHE melihat Indonesia bukan cuma sebagai pasar strategis, melainkan mitra penting dalam pengembangan sains nutrisi anak.