Komitmen Tata Kelola Perusahaan, Indonesia Re Raih Penghargaan TOP GRC Awards 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan “TOP GRC Awards #Star 4 ” dan “The Most Committed GRC Leader 2025” untuk Direktur Utama Indonesia Re, Benny Waworuntu, dalam ajang TOP GRC Awards 2025.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Indonesia Re dan komitmen manajemen dalam mengimplementasikan Governance, Risk dan Compliance (GRC) secara konsisten untuk mendukung peningkatan kinerja bisnis dan menciptakan industri perasuransian yang transparan, sehat, dan berkelanjutan.

“Penghargaan ini merupakan pengakuan atas komitmen Indonesia Re dalam menerapkan tata kelola yang baik, pengelolaan risiko yang terintegrasi, serta kepatuhan yang konsisten. Kami percaya bahwa penerapan GRC bukan hanya kewajiban, tetapi juga kunci untuk menjaga daya saing, membangun kepercayaan, dan mendukung keberlanjutan industri asuransi nasional,” ujar Benny Waworuntu, Direktur Utama Indonesia Re.

Dalam implementasinya, Indonesia Re telah menjalankan berbagai inisiatif strategis, antara lain PPembentukan Komite Terintegrasi, Satuan Kerja Audit, dan Satuan Kerja Kepatuhan yang saling melengkapi.

Kemudian integrasi manajemen risiko dalam perencanaan strategis, termasuk penetapan risk appetite dan risk tolerance.

Mengadopsi kerangka kerja tunggal untuk seluruh fungsi tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan.

Konsolidasi risiko antara induk dan anak perusahaan untuk pengelolaan risiko secara terintegrasi.

Penerapan Indeks Kepatuhan Terintegrasi guna memantau keselarasan kebijakan antara induk dan anak perusahaan, serta pelaporan tata kelola terintegrasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).