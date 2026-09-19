Komitmen Wuling Membangun Industri EV yang Membumi Berbuah Manis

jpnn.com, JAKARTA - Komitmen membangun industri kendaraan listrik (EV-electric vehicle) yang membumi kembali membuahkan hasil bagi Wuling Motors.

Dalam ajang KatadataESG Insight (KESGI) Award 2026 di Sequis Tower SCBD, Jakarta, kemarin (17/9), Wuling memboyong penghargaan untuk kategori Transportasi dan Logistik.

Apresiasi "Inisiatif Produksi EV Nasional" ini diberikan bukan tanpa alasan.

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Wuling dinilai konsisten mendorong lokalisasi perakitan baterai dan meningkatkan angka Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di setiap lini produknya.

Bagi Wuling, penghargaan ini jadi cermin dari langkah panjang yang mereka mulai dari pabrik Cikarang, Jawa Barat.

Di sanalah rakitan baterai untuk berbagai model EV hingga PHEV dikerjakan oleh tangan-tangan anak bangsa.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat kontribusi terhadap perkembangan ekosistem kendaraan elektrifikasi di Indonesia," ujar Marketing Director Wuling Motors Ricky Christian, dalam keterangannya, Sabtu (19/9).

Kini, seluruh lini kendaraan listrik Wuling telah mengantongi TKDN di atas 40 persen.