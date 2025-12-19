Komix Herbal Goes to School Ajak Gen Z Tingkatkan Literasi Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA - Komix Herbal Goes to School besutan PT Bintang Toedjoe mengajak gen Z melek literasi kesehatan.

Program itu diadakan sepanjang November - Desember 2025 ini di sejumlah kota di Indonesia, antara lain Banjarmasin, Jambi, Tanjung Pinang, Padang, Banda Aceh, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, hingga Mataram untuk pelajar tingkat SMA/SMK.

Public Relations PT Bintang Toedjoe Zaini Ahsan Prahendra menjelaskan bertema Generasi Sehat, Generasi Herbal: Saatnya Gen Z Mengenal Herbal!, program itu ditujukan untuk membekali para remaja khususnya Gen Z dengan pengetahuan mengenai herba asli Indonesia.

Di sisi lain memperkenalkan konsep swamedikasi yang benar, serta literasi digital dalam memilah informasi kesehatan.

"Generasi muda yang memahami manfaat bahan alam, terampil dalam mengambil keputusan kesehatan, dan bijak dalam berinteraksi di dunia digital," kata Zaini.

“Melalui Komix Herbal Goes to School, kami ingin mendekatkan manfaat herba Indonesia kepada Gen Z dengan cara yang relevan dan mudah dipahami. Kami percaya generasi muda yang teredukasi akan tumbuh menjadi masyarakat yang lebih sehat, kritis, dan bertanggung jawab,” jelas Zaini.

Melalui kegiatan ini, PT Bintang Toedjoe menghadirkan sejumlah anggota ahli dari Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), juga badan dan lembaga kesehatan dalam negeri, sekaligus praktisi media untuk mengajak pelajar mengenal kekayaan herba asli Indonesia yang berpotensi menjadi bahan utama obat herbal untuk swamedikasi dan pentingnya literasi media digital.

Dokter Muhammad Nafi Rizqi A sebagai dokter umum sekaligus content creator muda menjelaskan swamedikasi dapat dijadikan sebagai penanganan gejala penyakit ringan.