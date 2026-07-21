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Komjak Desak Tim 9 Kejaksaan Agung Fokus Alat Bukti Kasus Eks Jampidsus

Komjak Desak Tim 9 Kejaksaan Agung Fokus Alat Bukti Kasus Eks Jampidsus
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Arsip. Ketua Komisi Kejaksaan RI Pujiyono Suwadi dalam Ngobrol Bareng Anak Muda di Mata Hukum & Ekonomi di Aula Bupati Batang di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat (13/2/2026). ANTARA/HO-Komjak

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Kejaksaan (Komjak) RI mendesak Tim 9 Kejaksaan Agung untuk memakai “kacamata kuda” alias fokus sepenuhnya pada pembuktian unsur pidana saat mengusut kasus dugaan korupsi dan pencucian uang mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.

“Kita minta mereka gunakan kacamata kuda saja. Enggak usah mendengarkan kanan-kiri. Fokus pada penguatan dan memaksimalkan alat bukti dan perbuatan pidananya,” kata Ketua Komjak RI Pujiyono Suwadi saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Ia juga menilai bahwa jaksa anggota Tim 9 yang mayoritas merupakan alumni jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memiliki rekam jejak yang baik.

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“Kesembilan orang tersebut dalam catatan Komjak adalah jaksa-jaksa yang punya rekam jejak yang sangat baik, berintegritas, dan profesional,” katanya.

Dirinya memastikan bahwa Komjak akan turut mengawasi setiap tahapan penanganan perkara korupsi ini.

Diketahui, Polri telah menetapkan Febrie sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam penanganan perkara PT Asabri periode 2020—2024.

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Dalam penanganannya, Polri telah mengalihkan proses penyidikan kasus ini kepada Kejaksaan Agung. Adapun Kejaksaan telah menetapkan sembilan nama penyidik yang akan menangani perkara tersebut.

Kesembilan penyidik dimaksud meliputi; Inspektur Keuangan II pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Agus Salim, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Muhibuddin, Kepala Pusat Manajemen Penelusuran dan Perampasan Badan Pemulihan Aset Kejagung Chatarina Muliana Girsang, serta Inspektor Keuangan I Jamwas Riyono.

Komjak RI mendesak Tim 9 Kejaksaan Agung untuk memakai “kacamata kuda” alias fokus sepenuhnya pada pembuktian unsur pidana saat mengusut kasus Febrie Adriansyah

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