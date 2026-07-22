Komjak Turun Tangan, Pantau Langsung Penyidikan Kasus Febrie Adriansyah

jpnn.com - Komisi Kejaksaan (Komjak) RI turun langsung mengawasi proses penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah di Kejaksaan Agung.

Pemantauan dipimpin Ketua Komjak RI Pujiyono Suwadi dan diterima langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Juru Bicara Komjak RI Nurokhman mengatakan tim Komjak menyaksikan secara langsung pemeriksaan saksi maupun tersangka DR (Don Ritto) yang dilakukan sembilan jaksa penyidik Kejaksaan Agung.

Menurut dia, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penyidikan berjalan sesuai prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan ketentuan hukum yang berlaku.

"Komisi Kejaksaan RI mencatat perkembangan tersebut sebagai bagian dari proses penyidikan yang masih terus berlangsung," kata Nurokhman dalam keterangannya, Rabu (22/7).

Dia menegaskan pemantauan lapangan merupakan bagian dari tugas Komjak dalam mengawasi kinerja, perilaku jaksa, serta pelaksanaan tugas institusi kejaksaan.

Komjak, lanjut Nurokhman, akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara objektif, independen, dan profesional demi mendukung penegakan hukum yang berintegritas, transparan, dan akuntabel.