Komjen Dedi Ungkap Penempatan 74% Personel di Polri Tidak Tepat, Oalah

jpnn.com - Wakil Kepala Kepolisian RI atau Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menegaskan pentingnya perubahan fundamental di institusi Polri untuk menjawab tantangan zaman dan harapan masyarakat.

Komjen Dedi menyebut perubahan fundamental institusi Polri harus berawal dari individu yang ada di dalamnya, terutama melalui penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Menurut Dedi yang pernah menjabat asisten SDM Kapolri, organisasi tidak bisa berubah dengan sendirinya. Yang berubah adalah orang-orang di dalamnya.

"Oleh karena itu, transformasi Polri harus dimulai dari anggota, dari SDM yang memiliki kompetensi, integritas, dan hati nurani," kata Komjen Dedi di Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Jenderal bintang tiga kelahiran Magetan, Jawa Timur, itu juga menyoroti pentingnya Polri menempatkan sosok yang tepat di tempat yang tepat (the right man on the right place).

Dia mengungkapkan, berdasarkan hasil pemetaan awal diketahui terdapat masalah penempatan personel di berbagai level organisasi yang tidak sesuai.

"Fakta menunjukkan ada 74 persen penempatan yang belum sesuai. Ini yang akan kami perbaiki dengan percepatan melalui digitalisasi dan sistem pembinaan yang lebih terukur," ujarnya.

Menurut mantan irwasum Polri itu, sejumlah peristiwa demo yang terjadi pada Agustus hingga awal September juga menjadi pelajaran berharga sekaligus momentum perubahan besar bagi Polri.