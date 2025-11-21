menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Komjen Eddy Pastikan Blora Aman dari Jaringan Teroris

Komjen Eddy Pastikan Blora Aman dari Jaringan Teroris

Komjen Eddy Pastikan Blora Aman dari Jaringan Teroris
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia Komjen Pol Eddy Hartono. ANTARA/Gunawan.

jpnn.com, BLORA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Eddy Hartono menegaskan situasi penyebaran jaringan terorisme di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, saat ini dalam kondisi aman.

"Meskipun aman, namun seluruh Forkopimda dan masyarakat Blora kami minta tidak lengah. Sebagai wilayah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Blora berpotensi menjadi jalur perlintasan kelompok radikal," ujarnya di Blora, Kamis.

BNPT juga melakukan penandatanganan nota kesepakatan (MoU) dengan delapan perguruan tinggi di Kabupaten Blora pada Kamis (20/11).

Baca Juga:

Eddy Hartono menjelaskan kelompok yang paling rentan terpapar paham radikalisme merupakan kaum perempuan dan anak-anak. Faktor psikologis, emosional, serta pola pikir yang masih labil membuat mereka mudah dipengaruhi.

Oleh karena itu BNPT bersama tim koordinasi nasional terus menggelar program pencegahan sejak tingkat sekolah dasar, rumah tangga, hingga perguruan tinggi.

Dia pun menyoroti maraknya penyebaran ideologi radikal melalui bahan bacaan digital, termasuk e-book, yang dimanfaatkan kelompok teroris sebagai media propaganda.

Baca Juga:

"Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme serta RPJMN 2025–2029, pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan menjadi prioritas nasional," ujarnya.

Pemerintah daerah, lanjut Eddy, didorong segera menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) yang selaras dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) BNPT, termasuk peningkatan kesiapsiagaan di lingkungan kampus.

Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono memastikan kawasan Kabupaten Blora aman dari penyebaran jaringan teroris.

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI