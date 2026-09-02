Komjen Fadil Imran Diganti, Brigjen Hengki Haryadi Jabat Kapolda

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merombak sejumlah jabatan strategis di kepolisian, baik di tingkat Markas Besar (Mabes) Polri maupun kewilayahan.

Upacara serah terima jabatan (sertijab) itu digelar di Rupattama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (2/9/2026).

Sertijab sejumlah jabatan mulai dari Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops Kapolri) hingga Asisten Sumber Daya Manusia (As SDM) Kapolri

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan upacara sertijab tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus upaya menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas kepolisian.

“Pergantian ini merupakan proses pembinaan karier sekaligus penyegaran organisasi untuk memastikan roda organisasi terus berjalan secara optimal dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat,” kata Isir dalam keterangannya.

Komjen Mohammad Fadil Imran menyerahkan jabatan Astamaops Kapolri dan memasuki masa pensiun. Posisi tersebut selanjutnya diisi Irjen Pol. Roycke Harry Langie yang sebelumnya menjabat Kapolda Sulawesi Utara.

Sementara itu, jabatan Kapolda Sulawesi Utara selanjutnya diemban Brigjen Pol. Yudo Hermanto yang sebelumnya menjabat Karopaminal Divisi Propam Polri.

Pergantian juga terjadi pada posisi As SDM Kapolri. Irjen Anwar memasuki masa pensiun dan posisinya digantikan Irjen Jawari yang sebelumnya menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.