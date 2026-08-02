Komjen Fadil Imran Ungkap Situasi RI Terkait Mal Memasang Pagar Tinggi

jpnn.com - Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops) Komjen Fadil Imran mengeklaim situasi di Indonesia terbilang kondusif, merespons pemasangan pagar tinggi oleh sejumlah mal dan pusat perbelanjaan di tanah air.

"Sampai hari ini, berdasarkan data daily operating reporting system, itu tidak ada hal yang menonjol, tidak ada," kata Komjen Fadil di Jakarta, Sabtu (1/8/2026).

Dia menilai pemasangan pagar tinggi oleh pemilik properti seperti mal merupakan hal wajar.

Oleh sebab itu, Fadil meminta masyarakat tidak terpancing dengan narasi yang menyebut akan terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Saya kira orang pagari rumahnya, kan, biasa. Jangan kemudian dibangun narasi seolah-olah kalau bangun pagar akan terjadi sesuatu. Saya kira tidak seperti itu tafsir dan terjemahannya," tuturnya.

Memasuki bulan Agustus, Fadil menyebut tidak ada antisipasi khusus yang dilakukan karena pada prinsipnya kepolisian selalu bersiaga.

"Setiap hari kami jaga terus. Brimob siaga, Sabhara siaga. Jadi tidak ada (antisipasi khusus), biasa saja, semua kami siaga selalu," ucap mantan Kapolda Metro Jaya itu.

Sejumlah mal di Jakarta dilaporkan memasang pagar tinggi dalam beberapa hari terakhir.