Komjen Rudi Datangi Lapas Cibinong, Cocokkan Kondisi Terkini dengan Temuan Ombudsman
jpnn.com - Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Irjen Kemenimipas) Komjen Pol. Rudi Setiawan sudah mendatangi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Komjen Rudi mengatakan apa yang menjadi temuan sidak Ombudsman RI ke Lapas Cibinong pada Rabu (23/9/2026) lalu, menjadi objek pemeriksaan internalnya.
Dia pun mengambil langkah investigatif atas arahan Menteri Imipas Agus Andrianto dengan melibatkan pemeriksaan internal dari Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
"Tim turun langsung ke lapangan untuk mencocokkan kondisi yang ditemukan dengan informasi yang disampaikan dalam hasil pengawasan Ombudsman," kata Komjen Rudi di Cibinong, Jawa Barat, Sabtu (26/9/20026).
Rudi menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan secara langsung agar tim memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi di Lapas Cibinong.
"Kami berkeliling untuk melihat secara langsung tempat-tempat yang dikunjungi oleh Ombudsman. Kami cek langsung dan buka pintu satu per satu karena tidak mau hanya mendengar cerita," ujarnya.
Menurut jenderal bintang tiga Polri itu, seluruh temuan Ombudsman menjadi objek pemeriksaan, termasuk apabila terdapat perbedaan antara kondisi yang ditemukan Ombudsman dengan hasil pemeriksaan tim internal Kemenimipas di lapangan.
Pemeriksaan itu menurutnya dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi tersebut dapat terjadi serta memastikan pihak yang bertanggung jawab.
Irjen Kemenimipas Komjen Rudi Setiawan sudah mendatangi Lapas Cibinong setelah Ombudsman mengungkap fasilitas mewah di lingkungan penjara itu.
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