Komjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolri, Ketua Umum PB SEMMI Soroti Rekam Jejaknya

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PB SEMMI Achmad Donny menyambut positif usulan Presiden Prabowo Subianto mengangkat Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri.

Suyudi diusulkan menggantikan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang telah memimpin Korps Bhayangkara selama beberapa tahun terakhir.

Menurut Donny, Suyudi memiliki pengalaman panjang di kepolisian yang menjadi modal penting untuk memimpin Polri.

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"Beliau sosok perwira yang cakap dan pantas memimpin institusi Polri," kata Donny di Jakarta, Kamis (1/10).

Donny menilai pengalaman Suyudi di bidang reserse turut membentuk kemampuannya dalam menjalankan tugas kepolisian.

Sebelum diusulkan menjadi Kapolri, Suyudi disebut pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, di antaranya Kapolda Banten dan Wakapolda Metro Jaya.

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Dia juga menyoroti kemampuan Suyudi dalam membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat.

"Jenderal Suyudi dikenal pandai bergaul dengan banyak kelompok masyarakat. Sikapnya mengayomi dan terbuka," ujarnya.