Komjen Suyudi Disetujui DPR Jadi Kapolri Pengganti Listyo Sigit
jpnn.com - Komisi III DPR RI memberikan persetujuan bagi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Suyudi Ario Seto menjabat Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Hal demikian terjadi saat Komisi III menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi sebagai kandidat Kapolri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10).
Suyudi dalam uji kelayanan mengaku bakal mengusung Polisi Bersama Masyarakat sebagai doktrin kepemimpinan dan arah transformasi ke depan.
"Menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian," ujar dia, Kamis.
Suyudi dalam paparan juga menyebut Indonesia Emas 2045 membutuhkan transformasi sosial, ekonomi, tata kelola supremasi hukum, stabilitas, ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta pembangunan kewilayahan yang adil.
"Asta Cita menempatkan reformasi politik hukum dan birokrasi, pemberantasan korupsi dan narkoba, penguatan keamanan nasional, serta pembangunan sumber daya manusia sebagai agenda yang sangat berkaitan dengan tugas Polri," katanya.
Paparan selesai disampaikan. Habiburokhman selaku pemimpin sidang uji kelayakan dan kepatutan menanyakan persetujuan legislator Komisi III bagi Komjen Suyudi sebagai Kapolri.
"Kami tadi sudah berkonsultasi dengan para kapoksi, dan juga menerima persetujuan Ketua MKD dan pimpinan DPR, bahwa kami langsung saja, apakah secara aklamasi disetujui," ujar dia dalam rapat, Kamis.
Komisi III DPR RI memberikan persetujuan bagi Komjen Suyudi Ario Seto menjabat Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Prosesnya kilat!
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Terima Surat Pencopotan Listyo, DPR Uji Kelayakan Calon Kapolri Pilihan Prabowo
- Surat Prabowo Diterima DPR RI, Berisi Nama Calon Kapolri Pengganti Jenderal Sigit
- GPPN Gelar Deklarasi Nasional dan Rakernas, Nasky Putra Tandjung Sampaikan Sejumlah Catatan
- Takziah Wafatnya Guruh, Prabowo Menemui Megawati Senin Kemarin
- Dukung Kapolri, Boni Hargens: Prioritaskan Keamanan Ruang Digital
- Prabowo Minta Biaya Haji Tak Memberatkan Jemaah