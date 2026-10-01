Komjen Suyudi Disetujui DPR Jadi Kapolri Pengganti Listyo Sigit

jpnn.com - Komisi III DPR RI memberikan persetujuan bagi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Suyudi Ario Seto menjabat Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Hal demikian terjadi saat Komisi III menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi sebagai kandidat Kapolri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10).

Suyudi dalam uji kelayanan mengaku bakal mengusung Polisi Bersama Masyarakat sebagai doktrin kepemimpinan dan arah transformasi ke depan.

"Menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian," ujar dia, Kamis.

Suyudi dalam paparan juga menyebut Indonesia Emas 2045 membutuhkan transformasi sosial, ekonomi, tata kelola supremasi hukum, stabilitas, ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta pembangunan kewilayahan yang adil.

"Asta Cita menempatkan reformasi politik hukum dan birokrasi, pemberantasan korupsi dan narkoba, penguatan keamanan nasional, serta pembangunan sumber daya manusia sebagai agenda yang sangat berkaitan dengan tugas Polri," katanya.

Paparan selesai disampaikan. Habiburokhman selaku pemimpin sidang uji kelayakan dan kepatutan menanyakan persetujuan legislator Komisi III bagi Komjen Suyudi sebagai Kapolri.

"Kami tadi sudah berkonsultasi dengan para kapoksi, dan juga menerima persetujuan Ketua MKD dan pimpinan DPR, bahwa kami langsung saja, apakah secara aklamasi disetujui," ujar dia dalam rapat, Kamis.