Komnas Haji Sebut BPIH 2027 Moderat, Pertanyakan Status Dana Subsidi Pemerintah

jpnn.com - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bersama Panja Komisi VIII DPR RI telah menyepakati Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji atau BPIH 2027 M/ 1448 H dengan komposisi BPIH Rp98,4 juta yang mana Bipih RP54,6 juta (55,5%) dan nilai manfaat Rp 43,8 juta (44,5%).

Angka tersebut mengoreksi rancangan BPIH yang diajukan oleh Kemenhaj sebelumnya yang mematok Rp107 juta dengan komposisi Bipih 40% ; 60% berasal dari subsidi nilai manfaat dari BPKH.

Menurut Ketua Komnas Haji dan Umrah H. Mustolih Siradj, postur biaya yang diputuskan pemerintah dan DPR berada pada titik moderat dan menjadi jalan tengah. Hal ini juga sebagai upaya meringankan beban jemaah terlebih dalam kondisi ekonomi yang masih belum stabil seperti sekarang.

Sebab ada dua kutub ekstrem yang selama ini menjadi isu laten dalam setiap penetapan BPIH, yaitu antara upaya pemerintah meringankan biaya haji bagi jemaah yang akan berangkat tahun berjalan dan isu keberlanjutan (sustanibility) dan bayang-bayang defisit.

"Jika subsidi dari nilai manfaat yang dikelola BPKH dibuat besar sebagaimana draft usulan awal Kemenhaj maka berimplikasi biaya haji murah, tetapi membahayakan keuangan haji karena subsidi membengkak," terang H. Mustolih Siradj, Kamis (8/10).

Di samping itu hak 5,7 juta jemaah haji yang masih waiting list puluhan tahun berpotensi dirugikan karena terancam tidak bisa menikmati subsidi dengan besaran yang sama dari nilai manfaat.

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Untuk diketahui, nilai manfaat adalah dana berasal dari hasil investasi BPKH yang bersumber dari setoran awal (uang pendaftaran) 5,7 juta jemaah haji yang saat ini mencapai Rp183 triliun dan ditempatkan pada deposito, sukuk, emas, skema investasi lainnya. Pada 2025, hasil investasinya memperoleh Rp 12 triliun.

"Dengan skema BPIH yang telah disepakati, maka subsidi dari nilai manfaat naik kurang lebih Rp8,7 triliun (Rp43 juta x 203.320 jemaah) dari tahun sebelumnya Rp6,7 triliun (Rp 33 juta x 203.320 jemaah)," jelas H. Mustolih Siradj.