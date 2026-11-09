Komnas HAM Minta Panglima TNI Bertanggung Jawab Terkait Penembakan di Pidie

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Panglima TNI bertanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa dan beberapa orang luka-luka yang diduga akibat tembakan di Gampung Pulo Kenari, Kabupaten Pidie, Aceh, pada 4 November lalu.

Dalam insiden tersebut jatuh korban jiwa atas nama Abzalul Rizal (20 tahun), diduga akibat luka tembak di tubuhnya.

Sedangkan beberapa orang lainnya mengalami luka-luka, dan mendapatkan penanganan di RSUD T. Chik Ditiro, Sigli.

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“Panglima TNI, atas terjadinya peristiwa di Tiro, Pidie tersebut perlu menegur keras komandan satuan yang ada di Aceh, kalau perlu mencopotnya, karena telah menggunakan anggota TNI berhadapan langsung dengan masyarakat dalam situasi damai,” ucap Anggota Komnas HAM Amiruddin al-Rahab, pada Senin (9/11).

Menurut dia, Panglima juga perlu melakukan pemeriksaan dan memproses secara hukum dengan terbuka komandan lapangan dan anggota yang melepaskan tembakan kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab Panglima.

“Langkah awal untuk hal itu adalah Panglima perlu memerintahkan pengamanan semua pucuk senjata yang digunakan saat peristiwa terjadi untuk diperiksa dalam uji balistik,” kata dia.

Untuk pemeriksaan dan memproses secara hukum, Amiruddin menegaskan Panglima TNI atau Menkopolkam perlu membentuk Tim Gabungan Investigasi, agar hasilnya dipercaya oleh masyarakat.

Tim Gabungan melibatkan unsur-unsur pemerintah lainnya dan unsur-unsur masyarakat di Aceh. Tim Gabungan tersebut bisa dipimpin oleh Menkopolkam.