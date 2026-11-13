Komnas HAM Minta Polri Usut Kekerasan saat Demo di Yogyakarta

jpnn.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Polri mengusut dugaan kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebih oleh aparat saat pengamanan aksi demo di Yogyakarta pada 10 November 2026.

"Komnas HAM memberikan atensi serius terhadap dugaan kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebih Kepolisian dalam merespon aksi penyampaian pendapat dan berkumpul di Yogyakarta pada 10 November 2026," kata Ketua Komnas HAM Anis Hidayah dalam keterangan yang disampaikan di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Komnas HAM melakukan pemantauan sejak 11 November 2026 berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan informasi awal yang dihimpun, Komnas HAM menerima laporan dugaan tindakan represif aparat yang berujung pada penangkapan 154 orang, termasuk 12 anak.

Komnas HAM juga menerima informasi mengenai pengepungan kawasan kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) pada malam 10 November hingga dini hari.

Dalam kronologi yang disampaikan Polda DIY, aksi berlangsung di sejumlah lokasi, antara lain Kantor Gubernur, DPRD DIY, dan Titik Nol Kilometer. Aksi awalnya berlangsung damai hingga sekitar pukul 18.00 WIB, sebelum berlanjut ke kawasan Tugu Yogyakarta.

Sekitar pukul 20.07 WIB, kelompok yang belum diketahui identitasnya dilaporkan melakukan tindakan anarkistis di luar gedung DPRD dengan melempar batu, petasan, dan bom molotov ke arah petugas.