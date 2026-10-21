Komnas HAM Selidiki Dugaan Pelanggaran HAM terkait Karhutla

jpnn.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memperkuat penyelidikan dan penelitian tentang dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap pemenuhan hak asasi manusia di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan, Sumatera, dan Papua.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyebut persoalan karhutla menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian serius lembaganya seiring dengan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan hidup.

"Komnas HAM juga memberikan atensi yang serius dan kami sedang melakukan penyelidikan dan juga kajian terkait dengan dampak karhutla terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia," kata Anis dalam konferensi pers dipantau daring di Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Anis mengatakan penyelidikan dan penelitian tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan mandat Komnas HAM untuk mengkaji persoalan HAM serta menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang terjadi di masyarakat.

Selain karhutla, Komnas HAM juga menyoroti perlindungan terhadap aktivis lingkungan yang memperjuangkan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Anis menyambut pembebasan enam aktivis lingkungan yang sebelumnya ditangkap setelah melakukan aksi.

Dia menilai pembebasan tersebut merupakan langkah yang semestinya dilakukan dalam menjamin ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup.

"Sebagai aktivis lingkungan, sebagai pembela HAM, masyarakat memiliki hak untuk dilindungi dalam konteks Undang-Undang Lingkungan Hidup," ujar dia.