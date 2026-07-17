menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Teknologi » Gadget » Komon, OnePlus Bakal Hengkang dari Pasar Amerika Serikat, Eropa, Juga India

Komon, OnePlus Bakal Hengkang dari Pasar Amerika Serikat, Eropa, Juga India

Komon, OnePlus Bakal Hengkang dari Pasar Amerika Serikat, Eropa, Juga India
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi HP OnePlus, dalam foto ini OnePlus 15. ANTARA/Weibo OnePlus

jpnn.com - Sebelum resmi dikonfirmasi perusahaan, kabar mengejutkan datang dari OnePlus.

Merek ponsel yang selama ini dikenal lewat smartphone Android berperforma tinggi itu dilaporkan bakal menghentikan operasinya di Amerika Serikat dan Eropa.

Keputusan itu sebagai bagian dari langkah restrukturisasi bisnis yang dilakukan perusahaan induknya, Oppo.

Baca Juga:

Laporan TechCrunch menyebutkan penghentian operasional itu akan dimulai pekan ini.

Tak hanya di AS dan Eropa, OnePlus juga dikabarkan akan meninggalkan India, salah satu pasar terbesarnya di luar China.

Keputusan tersebut menandai perubahan besar bagi OnePlus yang berdiri sejak 2013 oleh Pete Lau dan Carl Pei.

Baca Juga:

Merek sempat mencuri perhatian karena menawarkan ponsel dengan spesifikasi tinggi, tetapi dibanderol lebih terjangkau dibanding para pesaingnya.

Dalam perjalanannya, OnePlus terus memperluas lini produk, termasuk menghadirkan seri Nord untuk menyasar segmen menengah.

Sebelum resmi dikonfirmasi perusahaan, kabar mengejutkan datang dari OnePlus yang berencana hengkang dari pasar Amerika Serikat dan Eropa

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI