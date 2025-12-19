Kompak Demi Anak, Kebersamaan Shandy Aulia dan David Herbowo Jadi Sorotan

menu
Kompaknya Shandy Aulia dan David Herbowo menemani anak mereka. Foto: Instagram/shandyaulia

jpnn.com, JAKARTA - Hubungan Shandy Aulia dengan mantan suaminya, David Herbowo, kembali mencuri perhatian publik.

Meski telah lama berpisah, keduanya terlihat tetap rukun demi sang buah hati, Claire Herbowo.

Momen kebersamaan itu terekam saat Shandy, David, dan Claire menikmati makan malam bersama di sebuah restoran mewah, Selasa (16/12) malam.

Kebersamaan tersebut dibagikan langsung oleh Shandy Aulia melalui unggahan Instagram Story.

Dalam foto yang diunggah, aktris Eiffel… I’m in Love itu tampak tersenyum bahagia bersama putrinya dan sang mantan suami.

“Quality time bersama orang-orang tersayang,” tulis Shandy, dikutip pada Jumat (19/12).

Kalimat sederhana itu langsung menuai perhatian warganet yang memuji kedewasaan Shandy dan David dalam menjaga hubungan baik pascaperceraian.

Dari penampilan, Shandy terlihat anggun mengenakan dress lengan panjang berwarna peach.

Meski telah bercerai, Shandy Aulia dan David Herbowo tetap kompak demi sang putri, Claire.

